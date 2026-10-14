Экс-иеромонах осужден на Урале за реабилитацию Власова и призывы к экстремизму

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд вынес приговор бывшему иеромонаху Евгению Пинчуку (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по делу о реабилитации нацизма и призывах к экстремизму, сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, 23 декабря 2024 года Пинчук в одном из телеграм-каналов ознакомился с публикацией о генерале Власове А.А., осужденном в 1946 году Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР за измену Родине и совершение ряда иных преступлений против руководителей Советского правительства и советского гражданского населения. Под постом он оставил несколько комментариев, реабилитирующих Власова А.А., в частности, называя его героем, мучеником.

Кроме того, в августе прошлого года Пинчук в одном из телеграм-каналов под видеороликом написал комментарий, в котором допустил высказывания, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти и вражды.

В суде Пинчук не признал вину. Он подтвердил, что размещал публикации, но пояснил, что вкладывал в них иной смысл.

Суд признал его виновным по п."в" ч.2 ст.354.1 (реабилитация нацизма, совершенная публично с использованием сети "Интернет") и ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). По совокупности преступлений путем частичного сложения с предыдущим приговором ему назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима с запретом на администрирование сайтов и каналов на три года.