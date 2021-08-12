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Жителя Иркутска осудили из-за фото Власова на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд приговорил к 100 часам обязательных работ 32-летнего жителя Иркутска по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщила прокуратура региона в четверг.

"В суде установлено, что 7 мая 2020 года злоумышленник со своего аккаунта в одной из социальных сетей оформил и направил заявку с фотоизображением нацистского командира, признанного изменником Родины и приговоренного к смертной казни, для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по части 3 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично).

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и расследовано следователями СК.

Помимо назначения обязательных работ у осужденного конфискован в доход государства сотовый телефон iPhone X как оборудование и иные средства совершения преступления, сообщила пресс-служба областного суда.

В апреле 2021 года стало известно, что в Иркутске задержали двух человек – 17-летнего юношу и 32-летнего мужчину, загрузивших фото генерала Андрея Власова на сайт акции "Бессмертный полк" в 2020 году.

Иркутск

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