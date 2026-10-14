Песков призвал дождаться более-менее осязаемой информации о системе Starlink на Украине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не располагают официальной информацией, подтверждающей сообщения о замедлении работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины, и призывают дождаться "более осязаемых" данных на этот счет.

"Мы не знаем, что произошло со Starlink. Это какая-то разрозненная информация. Действительно, есть много информации относительно того, что какие-то (введены - ИФ) ограничения на поставку разведывательной информации (Украине - ИФ), предупредительной информации о пусках ракет. Но с другой стороны, были и заявления из Вашингтона, что помощь продолжается", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этим он подчеркнул, что "нужно дождаться какой-то более-менее осязаемой информации".

На вопрос, что еще могут сделать США для того, чтобы усилить давление на украинскую сторону, Песков отметил: "Как мы можем говорить о том, может ли Америка сделать больше или не может? Мы не слышали каких-то официальных заявлений от представителей компании Илона Маска, мы не слышали каких-то официальных заявлений и от представителей киевского режима на этот счет".

"Мы слышали заявления президента Трампа о том, что помощь продолжается. Поэтому давайте просто анализировать ту информацию, которая поступает, но не спешить с выводами", - сказал представитель Кремля, заметив, что, "конечно, лучше, чтобы космические технологии, такие как Starlink, не ставились на службу военному конфликту".