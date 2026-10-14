В российских вузах модули по ИИ внедрят в каждую образовательную программу в 2027 году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - С 2027 года в каждой образовательной программе российских вузов появятся обязательные модули по искусственному интеллекту - базовый для первокурсников и специализированный с учетом профессии, сообщил в Совете Федерации глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Наши университеты активно идут вперед, используют передовые практики, сегодня в вузах уже реализуется порядка 1,5 тысяч программ связанных с ИИ. Мы сегодня включили модули ИИ во все без исключения программы, теперь уже дорабатываем эти модули совместно с альянсом в области ИИ с тем, чтобы во всех новых программах был базовый модуль у всех студентов первого курса, и специальный модуль, с учетом профессии, который получает студент", - объяснил министр.

С 2027 года эта работа будет завершена, и "такого рода модули будут в каждой образовательной программе".

Министр напомнил, что дискуссии об использовании студентами ИИ идут давно, в частности о том, что эти технологии используются ими в написании дипломных работ.

Он сообщил, что исследования показывают, что обращение к ИИ в моменте позволяет и сократить время и получить более высокие оценки, но в длинном горизонте это не приводит к глубокому усвоению материала, а лишь маскирует неспособность самостоятельно решать задачи.

"И здесь системный риск - к сожалению, если грамотно не научиться использовать технологии ИИ, это может сформировать целое поколение с дефицитом критического мышления, и в долгосрочной перспективе - это угроза безопасности государства и устойчивости экономики. Это фиксируют все ведущие страны и мы это понимаем", - сказал Фальков.

Он подчеркнул, что нужно научиться правильно работать с искусственным интеллектом.

В июне Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту (ИИ) - базовый и профессиональный. Апробировать базовый модуль предлагается в 17 университетах - участниках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, уточнили в министерстве. Внедрение ИИ должно рассматриваться как единая образовательная траектория - от школы до вуза, чтобы обеспечить преемственность подготовки и избежать дублирования в содержании программ обучения.

В октябре глава Минобрнауки заявил, что два модуля по искусственному интеллекту внедрят в новую систему высшего образования, один войдёт в ядро всех программ, второй студенты будут изучать на втором-третьем курсе с учётом будущей конкретной специальности.