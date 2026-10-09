Профессиональный модуль по ИИ студенты будут изучать на втором-третьем курсах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Два модуля по искусственному интеллекту внедрят в новую систему высшего образования, один войдёт в ядро всех программ, второй студенты будут изучать на втором-третьем курсе с учётом конкретной будущей специальности, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Мы включаем отдельный модуль в ядро всех программ новой модели высшего образования по технологиям искусственного интеллекта, и еще модуль на втором-третьем курсе, в зависимости от специальности будущих профессий, применительно к специфике программ", - сказал Фальков в пятницу на пленарном заседании "Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке" форума "Цифровые дни Иннополиса".

По его словам, это будут "специализированные конкретные модули".

В июне Минобрнауки РФ выступило с идеей внедрить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту (ИИ) - базовый и профессиональный. Апробировать базовый модуль предлагается в 17 университетах - участниках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, уточнили в министерстве. Внедрение ИИ должно рассматриваться как единая образовательная траектория - от школы до вуза, чтобы обеспечить преемственность подготовки и избежать дублирования в содержании программ обучения.