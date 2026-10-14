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Главреда "Медиазоны" заочно приговорили к году колонии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве заочно приговорил к одному году колонии признанного иноагентом главного редактора издания "Медиазона" (также признано в РФ иноагентом) за уклонении от обязанностей, налагаемых этим статусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"Приговором мирового судьи судебного участка №313 района Марьина Роща города Москвы Смирнов Сергей Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок два года", - сказали в пресс-службе.

Смирнов был внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 30 сентября 2021 года вместе с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым, а также ООО "ЗП", которое является владельцем проекта "Медиазона" и ООО "Зона права".

В минувшем августе издание "Медиазона" также было внесено в реестр иноагентов.

Медиазона Сергей Смирнов
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