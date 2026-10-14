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РФ и Индия начали совместное межвидовое учение "Индра-2026"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российско-индийское межвидовое учение "Индра-2026" стартовало в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ в среду.

По его информации, к совместному учению "Индра-2026" привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиатехника.

"Руководство учения обратилось к военнослужащим двух стран с приветственными словами, отметив значимость совместной подготовки с целью укрепления взаимодействия и дружественных отношений между Россией и Индией", - заявило Минобороны РФ.

Активная фаза сухопутной части учения будет проходить до 23 октября. Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО составят основу российского воинского контингента, проинформировало министерство.

"На полигоне воинские контингенты отработают организацию управления подразделениями и проведение совместной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении министерства.

Также в рамках учения экипажи ВКС России и ВВС Индии совместно на истребителях Су-30СМ отработают практические действия по борьбе с малоразмерными низколетящими целями, уничтожению носителей авиационных средств поражения малой и средней дальности, сообщило Минобороны.

В ведомстве добавили, что летчики отработают элементы маневренного воздушного боя на малых и средних высотах.

"Экипажи ВКС России и ВВС Индии на вертолетах армейской авиации Ми-8 выполнят высадку подразделений специального назначения и отработают поиск и спасение экипажей, терпящих бедствие в труднодоступной местности", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Индия
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