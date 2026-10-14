Обвиняемый в кибератаке на систему сети "Додо пицца" отправлен под домашний арест

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил по домашний арест обвиняемого в масштабной кибератаке на IT-систему сети пиццерий.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Фридмана Дениса Алексеевича на срок до 8 декабря", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

20-летний молодой человек обвиняется по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (Незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации).

По данным правоохранительных органов, Фридман незаконно получил доступ к персональным данным клиентов "Додо пицца". После чего за денежное вознаграждение передал их иным лицам для публикации в одном из ТГ-каналов.