Основатель "Додо Пиццы" заявил о планах IPO в начале 2024 года

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Dodo Brands, которая развивает бренд "Додо Пицца", планирует провести IPO в начале 2024 года, сообщил основатель компании Федор Овчинников на своей странице в фейсбуке.

"Мы ставим перед собой цель - выйти на IPO в начале 2024 года. Выход на IPO - часть стратегии Dodo Brands на ближайшие три года. Мы назвали эту стратегию "План 333" - 3 года, 3 бренда, EBITDA $30 млн", - написал он.

"В следующие три года мы развиваем три бренда "Додо Пицца", "Дринкит" и "Донер 42" и в начале 2024 года выходим на IPO на Московской, либо международной биржах с прогнозной EBITDA управляющей компании в размере $30 млн при общей выручки сети более $1 млрд", - пояснил он.

В качестве промежуточного шага к IPO Dodo Brands планирует в 2022 году провести выпуск рублевых облигаций на Московской бирже или привлечь финансового инвестора.

Фокусом компании в ближайшие годы будет развитие на крупных международных рынках (Китай и Великобритания), развитие новых ресторанных концепций (сети "цифровых кофеен" "Дринкит" и донер-кафе "Донер 42"). Предполагается, что через три года (к моменту выхода на IPO) новые концепции преодолеют отметку в 100 точек каждая, на международные рынки будет приходиться не менее 10% от общей выручки.

Главный бренд компании - сеть пиццерий "Додо Пицца" - объединяет более 680 заведений в 14 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы. Сеть развивается по системе франчайзинга.

В 2020 году выручка сети выросла на 27%, до 25,72 млрд рублей (или на 14%, до $356 млн).

DP Eurasia, мастер-франчайзи Domino's Pizza с листингом на LSE, сообщала о падении продаж на российском рынке в прошлом году на 15,3% в рублях. В валюте отчетности компании (турецкая лира) продажи в России снизились на 6,3%, до 471,6 млн лир (около $63 млн по текущему курсу).

Основатель Dodo Brands Овчинников является контролирующим акционером компании с экономической долей в 43% и голосующей долей примерно в 70%. Более 15% акций получили сотрудники компании в рамках опционной программы (более 50 сотрудников). Оставшиеся акции принадлежат частными инвесторам.