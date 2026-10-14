ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти на 4,99% с 2027 года

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Тарифы на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов с 1 января 2027 года предлагается повысить на 4,99%, следует из опубликованного проекта приказа Федеральной антимонопольной службы.

Такая же динамика предполагается и по услугам на прокачку и перевалку нефтепродуктов.

С 1 января 2026 года тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов по другим магистральным системам были повышены в среднем на 5,1%.

Ранее правительство утвердило ежегодный рост тарифов компании на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". Согласно соответствующему распоряжению, было решено согласиться с предложениями ФАС и "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования". Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2025 года были проиндексированы на 9,9%, в 2024 году - на 7,2%, в 2023 году - на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.