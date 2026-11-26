"Транснефть" считает необходимым механизм учета в тарифе затрат на восстановление и защиту объектов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Транснефти" удалось убедить правительство учитывать затраты на защиту и восстановление инфраструктуры в сумме налога на прибыль, но этого недостаточно, заявил директор правового департамента ПАО "Транснефть" Никита Яценко на форуме "Газ России".

"Тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти с 2014 года устанавливаются по принципу "инфляция минус". Причем берется не фактическая, а прогнозная инфляция, что привело к тому, что за 12 лет накопительная инфляция составила 130%, при этом уровень индексации отстает в 2 раза - лишь 70%", - напомнил он.

При этом Яценко посетовал на то, что в тарифе не учитываются новые затраты. "Сейчас большой объем затрат на восстановление объектов, на активную и пассивную защиту. Механизма учета этих затрат в тарифе нет", - сказал он.

"Нам удалось при поддержке правительства внести ряд изменений в налоговый кодекс, где эти затраты признаются экономически обоснованными и могут включаться в затраты по налогу на прибыль, но этого недостаточно", - резюмировал Яценко.

Как сообщалось, с 1 января 2026 года тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов по другим магистральным системам были повышены в среднем на 5,1%, на 2027 года ФАС предложила повысить их на 4,99%.

Ранее правительство утвердило ежегодный рост тарифов компании на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". Согласно соответствующему распоряжению, было решено согласиться с предложениями ФАС и "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования". Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2025 года были проиндексированы на 9,9%, в 2024 году - на 7,2%, в 2023 году - на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.