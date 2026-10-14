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Жителей Сыктывкара предупредили об опасности нападения хорьков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Нескольких жителей Сыктывкара на улице покусали хорьки, трупы животных отправили в лабораторию на предмет заражения бешенством, сообщила администрация округа со ссылкой на управление ветеринарии Коми.

В управление ветеринарии Коми несколько дней назад обратились несколько горожан, которых на улице укусили хорьки. Хорьков нашли в черте города, определить, чьи они, не удалось. Когда человека кусает животное, чей владелец не установлен, это становится основанием для подозрения на наличие бешенства.

"В целях исключения диагноза "бешенство" трупы животных в тот же день были доставлены в ГБУ РК "Республиканская ветеринарная лаборатория" для проведения необходимых лабораторных исследований", - сказано в сообщении.

Горожан просят соблюдать повышенные меры предосторожности. Нужно полностью исключить любые контакты с дикими и безнадзорными животными. Не нужно их кормить, гладить или ловить, даже если поведение животного не кажется опасным. При получении укуса либо иного повреждения от животного необходимо незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Сыктывкар Коми
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