В ЯНАО предложили запретить кормить бездомных собак в общественных местах

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе законопроект о безнадзорных животных прошел общественные обсуждения, и на заседании рабочей группы в Салехарде его решили доработать, сообщила пресс-служба губернатора региона.

В частности, в регионе планируют запретить отлов щенков отдельно от матери и изъятие животных из квартир и частных владений без решения суда. Также поступило предложение вести видеозапись отлова и возврата животных на прежние места обитания. На общественных обсуждениях в муниципалитетах прозвучало предложение ограничить кормление и содержание безнадзорных животных в отдельных общественных местах, потому что места прикорма могут становиться территорией, которую животные начинают охранять. Это создает риск для прохожих. Кроме того, пищевые отходы привлекают птиц и грызунов, которые могут переносить заболевания.

На заседании рабочей группы обсудили порядок отлова животных по заявкам и их дальнейшего содержания. Предполагается, что после отлова животных будут доставлять в пункты временного содержания, где специалисты оценят их состояние и проверят наличие владельца. Неагрессивное животное после необходимых процедур смогут вернуть в прежнюю среду обитания.

"На заседании обсудили и срок содержания отловленных животных. Представители общественности предложили увеличить его, считая, что 15 дней недостаточно. С учетом необходимых мероприятий срок содержания в среднем составит порядка 30 дней", - говорится в сообщении.

В итоге рабочая группа приняла решение продолжить доработку законопроекта и направить ряд рекомендаций для подзаконных актов.