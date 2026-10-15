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Российская атомная подлодка выполнила учебные пуски крылатых ракет из Тихого океана

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подлодка "Новосибирск" Тихоокеанского флота в ходе планового учения в Тихом океане выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр", сообщило в четверг Минобороны России.

"Атомный подводный крейсер проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" Тихоокеанского флота в ходе планового учения, находясь в подводном положении, выполнил из акватории Тихого океана стрельбу крылатыми ракетами по морской и береговой целям", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, стрельба по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника, выполнялась крылатой ракетой "Оникс". "Цель была поражена на удалении свыше 170 километров", - сообщили в Минобороны РФ.

"Вторая крылатая ракета - "Калибр" - в установленное время поразила мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели составило более 1200 километров", - заявило министерство обороны.

По его данным, закрытие опасного для гражданского судоходства и полетов авиации района обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота.

Минобороны РФ распространило кадры с учебными пусками крылатых ракет.

Согласно официальной информации, "Новосибирск" - первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Заложена 26 июля 2013 года, спущена на воду 25 декабря 2019 года. Основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр " и "Оникс".

Минобороны РФ ТОФ подлодка крылатые ракеты
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Российская атомная подлодка выполнила учебные пуски крылатых ракет из Тихого океана

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