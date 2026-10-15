Что случилось этой ночью: четверг, 15 октября

Два судна затонули в Ормузском проливе, хуситы подбили саудовский истребитель над Йеменом, Лондон выделит $22 млн на ремонт Чернобыльской АЭС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе встречи в Майами предложили европейцам согласиться на разморозку части российских активов ради возобновления мирных переговоров по Украине, но получили отказ, сообщила Financial Times.

- Хуситы заявили, что подбили над Йеменом истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Саудовской Аравии. Он был атакован ракетой класса воздух-воздух над провинцией Саада.

- Лондон выделит Киеву более $22 млн на ремонт Чернобыльской АЭС. Мера позволит восстановить изоляционные и вентиляционные функции сооружения и продлит срок его службы, сообщило британское правительство.

- Контейнеровоз и сухогруз, попавшие под удары Ирана, затонули в среду в районе Ормузского пролива. По данным морских организаций, число атак на суда за последние дни достигло максимума с начала конфликта: во вторник было атаковано четыре судна, в воскресенье - шесть.

- Aтомная подлодка "Новосибирск" в ходе планового учения в Тихом океане выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр" по морской и береговой целям.

- Пентагон намерен запросить у Конгресса США выделения дополнительно $50 млрд на массовое производство беспилотников, заявил глава военного ведомства Пит Хегсет.

- "Пари Сен-Жермен" обыграл "Манчестер Сити" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА (4:2). Вратарь сборной России Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ и провел весь матч.