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Внуково работает по согласованию

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Уточняется, что возможны корректировки расписания рейсов.

Аналогичные ограничения действуют в столичном аэропорту Домодедово.

Москва Внуково
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