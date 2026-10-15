Внуково работает по согласованию

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Уточняется, что возможны корректировки расписания рейсов.

Аналогичные ограничения действуют в столичном аэропорту Домодедово.