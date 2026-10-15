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Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В Росавиации также предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее в ночь на четверг в Домодедово уже вводились аналогичные ограничения.

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