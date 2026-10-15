В Псковской области задержан подданный Швеции, воевавший за ВСУ и прибывший для совершения диверсий

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Псковской области подданного Швеции, ранее участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ и прибывшего в РФ для совершения диверсий.

Он пересек госграницу с территории сопредельного государства, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

По данным спецслужбы, в феврале-июне 2026 года иностранец "на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной на территории Российской Федерации террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона".

"Имеются документы, подтверждающие его участие в боевых действиях против нашей страны в составе ВСУ",- заявили в ФСБ. В ЦОС сообщили, что задержанный "под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах".

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