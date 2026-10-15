Задержанный в Псковской области подданный Швеции дает признательные показания

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ФСБ обнародовала видео с частью показаний задержанного за незаконное пересечение госграницы в Псковской области подданного Швеции.

"Я гражданин Швеции (...) мне 35 лет. В Тернополе я подписал контракт с "Айдаром" (запрещенная в РФ террористическая организация), нас направили для тренировок, мы участились управлять FPV в целях разведки и наведения, также я обучал других",- сказал мужчина на видео.

Показания он дает на английском языке. "Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России", - сказал он.

На видео также показаны фото задержанного в военной форме, а также копии его контракта.

Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании в Псковской области подданного Швеции, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и прибывшего в РФ для совершения диверсий на военных объектах.

По данным спецслужбы, в феврале-июне 2026 года иностранец "на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной на территории Российской Федерации террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона".