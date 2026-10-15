Поиск

Задержанный в Псковской области подданный Швеции дает признательные показания

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ФСБ обнародовала видео с частью показаний задержанного за незаконное пересечение госграницы в Псковской области подданного Швеции.

"Я гражданин Швеции (...) мне 35 лет. В Тернополе я подписал контракт с "Айдаром" (запрещенная в РФ террористическая организация), нас направили для тренировок, мы участились управлять FPV в целях разведки и наведения, также я обучал других",- сказал мужчина на видео.

В РоссииВ Псковской области задержан подданный Швеции, воевавший за ВСУ и прибывший для совершения диверсийЧитать подробнее

Показания он дает на английском языке. "Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России", - сказал он.

На видео также показаны фото задержанного в военной форме, а также копии его контракта.

Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании в Псковской области подданного Швеции, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и прибывшего в РФ для совершения диверсий на военных объектах.

По данным спецслужбы, в феврале-июне 2026 года иностранец "на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной на территории Российской Федерации террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона".

ФСБ ВСУ Айдар Псковская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компаниям за недостоверную информацию грозит запрет доступа к госзакупкам

Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года

С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

 С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

Мантуров, Силуанов и Цивилев вошли в набсовет А7

Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть

 Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть

В Псковской области задержан подданный Швеции, воевавший за ВСУ и прибывший для совершения диверсий

Возгорание произошло на территории Рязанского НПЗ из-за атаки БПЛА

Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА

 Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА

Российская атомная подлодка выполнила учебные пуски крылатых ракет из Тихого океана

В суде в Гамбурге поспорили о законности попытки подрыва "Северных потоков"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12321 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов