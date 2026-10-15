Возобновление транзита белорусских удобрений через Литву отнесли к компетенции ЕС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Возможность возобновления транзита белорусских калийных удобрений через Литву будет зависеть от решений Евросоюза и развития геополитической ситуации, сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Казахстан" генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.

"Это уже политики решат. Порт готов, сегодня все терминалы, они работоспособные, все это есть, но это зависит от уже не от бизнеса. От геополитики зависит", - сказал Латакас агентству в кулуарах VIII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way в четверг.

Латакас отметил, что действующие санкции Евросоюза в отношении Белоруссии продлены до февраля 2027 года, поэтому решение о возможном возобновлении транзита белорусских удобрений через Литву будет зависеть от развития ситуации и позиции европейских властей.

"До февраля следующего года действуют санкции Европейского союза, и здесь Литва не имеет своего одностороннего решения", - считает гендиректор.

Ранее сообщалось, что Литва не испытывает давления со стороны США в отношении возобновления транзита белорусских удобрений. В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возобновлении поставок белорусских калийных удобрений в США после снятия санкций.

В тоже время о невозможности транзита белорусских удобрений через Литву заявлял министр иностранных дел Кястутис Будрис. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщал, что Вильнюс к настоящему моменту не получал запроса от США на разрешение транзита через территорию страны.

В марте США исключили "Беларуськалий" и его трейдера - "Белорусскую калийную компанию" (БКК) - из SDN List, куда компании были добавлены в августе 2021 года.

С 1 февраля 2022 года правительство Литвы расторгло договор с "Беларуськалием" на транзит хлоркалия через порт Клайпеды, через который традиционно переваливался практически весь годовой объем экспорта белорусского хлоркалия - 10-11 млн тонн. Вследствие этого Белоруссия начала экспортные поставки хлоркалия через порты России, также ведется поставка минудобрений в Китай по железной дороге.

"Беларуськалий" является крупнейшим производителем хлоркалия в Белоруссии. До введения западных санкций предприятие экспортировало 10-11 млн тонн хлоркалия в год через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%. В настоящее время основное производство "Беларуськалия" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.