Белоруссия готова рассмотреть возобновление транзита хлоркалия через порты Балтии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова рассмотреть использование портов балтийских стран для возобновления транзита через них хлоркалия и другой продукции, заявил индийскому изданию CNN-News1 глава белорусского МИД Максим Рыженков. Об этом сообщает "БелТА".

"Мы переориентировали наши торговые потоки, и, разумеется, те проблемы, которые хотели создать нам определенные страны, через территорию которых мы вели торговлю калием раньше (в первую очередь страны Балтии), ударили прежде всего по ним самим. На сегодняшний день именно они теряют огромные финансовые средства, отказавшись от перевалки и транспортировки наших удобрений. Теперь эти деньги зарабатывают наши предприятия, российские компании, а также предприятия тех стран-партнеров, через которые сегодня идет наш калий", - сказал он.

"Если европейские соседи одумаются и будут готовы восстановить доверие в вопросах транспортировки не только калия, но и другой белорусской продукции, то Беларусь готова рассмотреть возможность использования портов Балтии для поставок своих товаров в третьи страны", - добавил он.

При этом министр отметил, что для возобновления транзита через балтийские порты Белоруссия должна получить от этих стран "железные гарантии того, что ситуация с ограничениями в отношении белорусской стороны больше не повторится".

"Более того, даже если мы и будем рассматривать эти порты как приоритетные, речь пойдет исключительно о тех товарах, которые сегодня не задействованы в нашей торговле, то есть о каких-то новых, вероятно, дополнительных объемах продукции, которые мы готовы производить на своей территории", - подчеркнул министр.

Ранее Politico сообщило со ссылкой на чиновников Евросоюза, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Литву, чтобы та отменила санкции ЕС против Белоруссии, касающиеся транзита калийных удобрений через порт в Клайпеде. Как отметило издание, Литва, которая в начале 2027 года примет на себя председательство в Евросоюзе, теоретически может наложить вето на очередное продление санкций, запланированное на февраль.

Ранее в США через российский порт в Санкт-Петербурге была доставлена первая партия белорусских калийных удобрений, ведется подготовка к отгрузке следующей.

В марте текущего года США исключили "Беларуськалий" и его трейдера - "Белорусскую калийную компанию" (БКК) - из SDN List, куда компании были добавлены в августе 2021 года.

С 1 февраля 2022 года правительство Литвы расторгло договор с "Беларуськалием" на транзит хлоркалия через порт Клайпеды, через который традиционно переваливался практически весь годовой объем экспорта белорусского хлоркалия - 10-11 млн тонн. Вследствие этого Белоруссия начала экспортные поставки хлоркалия через порты России, также ведется поставка минудобрений в Китай по железной дороге.

"Беларуськалий" является крупнейшим производителем хлоркалия в Белоруссии. До введения западных санкций предприятие экспортировало 10-11 млн тонн хлоркалия в год через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%.