Обвинение в ударах по Чувашии и Волгограду заочно предъявили командиру ракетной бригады ВСУ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СКР) и Минобороны РФ установили, что ракеты "Фламинго" находятся на вооружении 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" Вооруженных сил Украины, ее командиру заочно предъявлено обвинение в ударах по Чувашии и Волгограду, сообщили в СКР.

"Во взаимодействии с Минобороны России установлено, что ракеты "Фламинго" находятся на вооружении 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" под командованием (Ростислава - ИФ) Карпуши, которому по трем фактам нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Чувашской республике и Волгограде также (заочно - ИФ) предъявлено обвинение", - сказал один из участников совещания в Донецке под председательством главы СКР Александра Бастрыкина.

Видео совещания распространило ведомство в четверг.