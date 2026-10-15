Поиск

Посол РФ заявил в МИД Японии о неприемлемости привлечения СМИ для сбора закрытой информации

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вызванный в МИД Японии посол России Николай Ноздрев отверг претензии Токио по поводу задержания российскими правоохранительными органами японского корреспондента газеты "Хоккайдо Симбун" и указал на неприемлемость привлечения спецслужбами частных лиц для сборы закрытой информации, заявили в российской дипмиссии.

"В ходе состоявшейся 14 октября в МИД Японии беседы с гендиректором Департамента Европы К.Накамурой Посол России в Японии Н.С.Ноздрев решительно отвел претензии Токио по поводу задержания японского корреспондента газеты "Хоккайдо Симбун" российскими правоохранительными органами в г. Южно-Сахалинске и визита представителей администрации и деловых кругов провинции Хэйлунцзян на о. Итуруп", - говорится в комментарии в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что "глава дипмиссии указал гендиректору Департамента Европы К.Накамуре на неприемлемость ситуации, когда японские спецслужбы привлекают к "сотрудничеству" частных лиц, включая аккредитованных в России японских журналистов для сбора носящей закрытый характер информации с целью подрыва безопасности и обороноспособности нашей страны".

"Акцентировал, что российскими компетентными органами и ранее неоднократно пресекались подобные попытки. Обратил внимание собеседника на кадры опубликованной оперативной съемки, на которых зафиксировано задержание японского гражданина с поличным. Подчеркнул, что следственные мероприятия по его делу будут осуществляться в соответствии с российским законодательством", - проинформировали в дипмиссии.

"Применительно к поездке китайской делегации в Сахалинскую область посол России отметил, что практическая кооперация, включая межрегиональные обмены, в рамках отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Пекином будет и далее поступательно наращиваться - в том числе в контексте программ социально-экономического развития российского Дальнего Востока", - добавили в посольстве.

Как сообщили накануне в японском МИД, генеральный директор Бюро по делам Европы МИД Кимитакэ Накамура вызвал посла РФ и объявил демарш в связи с заявлением ФСБ РФ о задержании японского подданного в Сахалинской области, а также в связи с визитом на Итуруп делегации из китайской провинции Хэйлунцзян.

Накамура запросил оперативное предоставление информации о задержанном, призвал гуманно к нему относиться и запросил "предоставить ему возможность связаться с Токио".

Также Накамура заявил, что Япония не может принять визит на Итуруп представителей третьих стран, так как, с точки зрения властей Японии, "северные территории являются территорией Японии, исторически и в соответствии с международным правом".

МИД Итуруп Сахалин Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компаниям за недостоверную информацию грозит запрет доступа к госзакупкам

Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года

С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

 С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

Мантуров, Силуанов и Цивилев вошли в набсовет А7

Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть

 Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть

В Псковской области задержан подданный Швеции, воевавший за ВСУ и прибывший для совершения диверсий

Возгорание произошло на территории Рязанского НПЗ из-за атаки БПЛА

Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА

 Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА

Российская атомная подлодка выполнила учебные пуски крылатых ракет из Тихого океана

В суде в Гамбурге поспорили о законности попытки подрыва "Северных потоков"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12321 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов