Посол РФ заявил в МИД Японии о неприемлемости привлечения СМИ для сбора закрытой информации

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вызванный в МИД Японии посол России Николай Ноздрев отверг претензии Токио по поводу задержания российскими правоохранительными органами японского корреспондента газеты "Хоккайдо Симбун" и указал на неприемлемость привлечения спецслужбами частных лиц для сборы закрытой информации, заявили в российской дипмиссии.

"В ходе состоявшейся 14 октября в МИД Японии беседы с гендиректором Департамента Европы К.Накамурой Посол России в Японии Н.С.Ноздрев решительно отвел претензии Токио по поводу задержания японского корреспондента газеты "Хоккайдо Симбун" российскими правоохранительными органами в г. Южно-Сахалинске и визита представителей администрации и деловых кругов провинции Хэйлунцзян на о. Итуруп", - говорится в комментарии в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что "глава дипмиссии указал гендиректору Департамента Европы К.Накамуре на неприемлемость ситуации, когда японские спецслужбы привлекают к "сотрудничеству" частных лиц, включая аккредитованных в России японских журналистов для сбора носящей закрытый характер информации с целью подрыва безопасности и обороноспособности нашей страны".

"Акцентировал, что российскими компетентными органами и ранее неоднократно пресекались подобные попытки. Обратил внимание собеседника на кадры опубликованной оперативной съемки, на которых зафиксировано задержание японского гражданина с поличным. Подчеркнул, что следственные мероприятия по его делу будут осуществляться в соответствии с российским законодательством", - проинформировали в дипмиссии.

"Применительно к поездке китайской делегации в Сахалинскую область посол России отметил, что практическая кооперация, включая межрегиональные обмены, в рамках отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Пекином будет и далее поступательно наращиваться - в том числе в контексте программ социально-экономического развития российского Дальнего Востока", - добавили в посольстве.

Как сообщили накануне в японском МИД, генеральный директор Бюро по делам Европы МИД Кимитакэ Накамура вызвал посла РФ и объявил демарш в связи с заявлением ФСБ РФ о задержании японского подданного в Сахалинской области, а также в связи с визитом на Итуруп делегации из китайской провинции Хэйлунцзян.

Накамура запросил оперативное предоставление информации о задержанном, призвал гуманно к нему относиться и запросил "предоставить ему возможность связаться с Токио".

Также Накамура заявил, что Япония не может принять визит на Итуруп представителей третьих стран, так как, с точки зрения властей Японии, "северные территории являются территорией Японии, исторически и в соответствии с международным правом".