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Премьер Японии заявила, что ее страна не занимается шпионажем в России

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на фоне задержания гражданина страны в Сахалинской области по подозрению в шпионаже заявила, что японские власти не занимаются шпионажем в России.

"Таких фактов нет", - подчеркнула Такаити, отвечая на прямой вопрос журналистов в Токио.

Премьер отметила, что детали данного дела пока остаются властям неясными. "У каждой страны свое внутреннее законодательство, и мы пока не знаем подробностей. (...) Тем не менее, Япония будет твердо отстаивать свою позицию", - добавила она.

Такаити отметила, что считает крайне важной сейчас защиту японских граждан. "И мы намерены сосредоточить на этом свои усилия", - заверила премьер.

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Во вторник ЦОС ФСБ сообщил, что в Сахалинской области по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты "Хоккайдо Симбун". Как уточняется, он собирал и хранил сведения, имеющие отношение к обороноспособности России, и собирался покинуть страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это задержание, заявил, что ФСБ выполняет свои функции, и "если есть шпионы - их ловят".

Японский МИД в среду вызвал посла РФ Николая Ноздрева и выразил протест в связи с задержанием японского журналиста в Сахалинской области, а также в связи с визитом делегации из китайской провинции Хэйлунцзян на остров Итуруп.

В МИД Японии также подчеркнули, что "на данный момент правительство Японии не получало пояснений по поводу задержанного японского подданного".

Япония Санаэ Такаити РФ
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