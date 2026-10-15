Трое калужан получили получили сроки за поджоги релейных шкафов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал трех жителей Калуги виновными в серии поджогов релейных шкафов у железнодорожных путей, сообщил суд во "ВКонтакте".

Установлено, что ранее судимый калужанин "по корыстным мотивам вступил в сговор с лицом, целью которого являлась дестабилизация социально-политической обстановки и ослабление военного потенциала Российской Федерации, в том числе путем создания угрозы жизни граждан и дестабилизации работы органов власти", говорится в сообщении. Затем он уговорил присоединиться к немуеще одного мужчину и женщину. Он "согласился в рамках договора за вознаграждение поджечь релейные шкафы у железнодорожных путей и зафиксировать поджоги на видео".

"Сторонами были согласованы меры конспирации, порядок действий, передача видеоматериалов и условия оплаты. Данные преступления впоследствии неоднократно были реализованы", - сообщается в релизе.

В итоге один из подельников был признан виновным по п."а" ч.2 ст.205 (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору) и ч.1.1 ст.205.1 УК (вовлечение лиц в совершение террористических актов). Он приговорен к 21 году лишения свободы, первые 4 года из которых он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. После освобождения его свобода будет ограничена на год.

Его соучастники осуждены по п."а" ч.2 ст.205 УК. Женщина получила 20 лет колонии общего режима, с ограничением свободы на 2 года, мужчина - 14 лет лишения свободы, из которых 4 года он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

С осужденных взыщут средства на компенсацию причиненного ущерба.