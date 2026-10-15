Компаниям за недостоверную информацию грозит запрет доступа к госзакупкам

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России законопроект о запрете доступа к госзакупкам компаниям, предоставившим недостоверную информацию, как ожидается, будет внесен в правительство до конца 2026 года, сообщил на Международной конференции в сфере закупок глава ведомства Максим Шаскольский.

"Законопроект, который позволит не допускать к торгам участников закупок, хоть раз представивших недостоверную информацию, согласован всеми заинтересованными органами власти и находится в высокой степени готовности. В этом году будет внесён правительством", - сказал он.

"Нас немного попридержал электоральный период", - объяснил он задержку с принятием этой нормы.

Одновременно Минфин подготовил законопроект, направленный на дополнительную проверку данных, предоставленных участниками госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Результаты анализа должны будут подтверждать или не подтверждать соответствие участника закупок требованиям 44-ФЗ или 223-ФЗ (регулируют закупки соответственно госструктур и госкомпания). В числе этих требований - отсутствие признаков несостоятельности, решений о банкротстве, задолженностей по обязательным платежам в различные бюджеты, записей о недостоверности сведений о компании в ЕГРЮЛ, информации об участнике закупки в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в реестре иноагентов.