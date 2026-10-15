Минобороны РФ заявило о массированной атаке ВСУ Рязанского НПЗ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило что в течение прошедшей ночи с 4:00 до 7:00 мск Украина предприняла попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани с применением беспилотников и ракет "Фламинго".

"Зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены и уничтожены 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 69 БпЛА самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

"В результате падения обломков БпЛА на территории НПЗ произошло возгорание", - сообщило ведомство.