Жители Керчи получили долгие сроки по делу о подготовке терактов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителей Керчи Сергея Козлова и Евгению Самойлову виновными по делу о подготовке терактов в Крыму по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе суда.

"Козлову назначено 25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Самойловой - 17 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В зависимости от степени участия фигуранты осуждены по ст.275 (госизмена), ст.205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п."в" ч.2 ст.205 (теракт), ч.1 ст.30 - п."б" ч.3 ст.205 (подготовка к теракту), ч.1 ст.30 - ч.1 ст.223.1 (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), п.п."а","в" ч.3 ст.222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч.1 ст.30 - п.п."а, в" ч.2 ст.205 УК (покушение на совершение теракта).

Их обвинили в поджоге автомобиля с символикой "Z" и "V", планировании подрыва железной дороги в Крыму и убийства начальника службы вспомогательного флота Черноморского флота в Севастополе путем подрыва автомобиля по заданию ГУР в период с сентября 2023 до их задержания в апреле 2024 года.

13 октября 2026 года гособвинение запросило для Самойловой 22 года колонии общего режима, для Козлова - 28 лет строгого режима.