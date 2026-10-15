Лавров в Баку проводит встречу с министром иностранных дел Турции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

Лавров накануне прибыл в Баку, где он принимает участие в саммите СВМДА. На полях саммита он уже встретился с главой МИД КНР Ван И.

Захарова рассказала "Интерфаксу", что российский министр на полях мероприятия проведет ряд двусторонних встреч.