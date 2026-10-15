Для аэропортов Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксар ввели ограничения

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Для аэропортов Казани, Нижнекамска ("Бегишево", принадлежит "КАМАЗу"), Ульяновска и Чебоксар ввели ограничения на взлет и посадку, сообщила Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

Режим ракетной опасности введен в регионах Поволжья, сообщают региональные управления МЧС и губернаторы.

"Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим "Ракетная опасность". Необходимо принять меры безопасности", - сообщило ГУ МЧС по региону.

О ракетной опасности в Самарской области сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По данным главы Самары Ивана Носкова, в городе временно приостановлено движение наземного транспорта, вход в метро для укрытия свободный.

Такой же режим введен в Саратовской области, сообщает региональное ГУ МЧС. Аэропорт Саратова закрыт на прием и выпуск судов в третий раз с вечера среды.

"В Кировской области ракетная опасность!", - сообщает правительство региона.

Об ракетной опасности в регионе также сообщили губернаторы Оренбургской и Ульяновской областей.

ГУ МЧС по Оренбургской области объявило в своем канале в Мах о воздушной тревоге в регионе. "Воздушная тревога в Оренбургской области. Включите телевизор или радио. Будьте бдительны!", - говорится в сообщении.

Помимо этого, режим "Ракетная опасность" объявлен в Удмуртии, сообщает региональный госкомитет по делам ГО и ЧС. Такая же ситуация в Прикамье, сообщило министерство территориальной безопасности края.

В городах включились сирены.

Ракетная опасность в ряде регионов Поволжья объявляется уже второй раз за сутки.