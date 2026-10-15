Поиск

Для аэропортов Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксар ввели ограничения

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Для аэропортов Казани, Нижнекамска ("Бегишево", принадлежит "КАМАЗу"), Ульяновска и Чебоксар ввели ограничения на взлет и посадку, сообщила Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

Режим ракетной опасности введен в регионах Поволжья, сообщают региональные управления МЧС и губернаторы.

"Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим "Ракетная опасность". Необходимо принять меры безопасности", - сообщило ГУ МЧС по региону.

О ракетной опасности в Самарской области сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По данным главы Самары Ивана Носкова, в городе временно приостановлено движение наземного транспорта, вход в метро для укрытия свободный.

Такой же режим введен в Саратовской области, сообщает региональное ГУ МЧС. Аэропорт Саратова закрыт на прием и выпуск судов в третий раз с вечера среды.

"В Кировской области ракетная опасность!", - сообщает правительство региона.

Об ракетной опасности в регионе также сообщили губернаторы Оренбургской и Ульяновской областей.

ГУ МЧС по Оренбургской области объявило в своем канале в Мах о воздушной тревоге в регионе. "Воздушная тревога в Оренбургской области. Включите телевизор или радио. Будьте бдительны!", - говорится в сообщении.

Помимо этого, режим "Ракетная опасность" объявлен в Удмуртии, сообщает региональный госкомитет по делам ГО и ЧС. Такая же ситуация в Прикамье, сообщило министерство территориальной безопасности края.

В городах включились сирены.

Ракетная опасность в ряде регионов Поволжья объявляется уже второй раз за сутки.

Нижнекамск Росавиация Ульяновск Казань Чебоксары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль не в курсе предложений США Европе по разблокировке активов РФ

В МИД РФ сказали, что россиян на борту задержанного ВМС Франции танкера DF Peak нет

Пашинян допустил, что Армения и Азербайджан могут обменяться анклавами

 Пашинян допустил, что Армения и Азербайджан могут обменяться анклавами

Компаниям за недостоверную информацию грозит запрет доступа к госзакупкам

Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года

 Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года

С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

 С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

Мантуров, Силуанов и Цивилев вошли в набсовет А7

Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть

 Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть

В Псковской области задержан подданный Швеции, воевавший за ВСУ и прибывший для совершения диверсий

Возгорание произошло на территории Рязанского НПЗ из-за атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12322 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов