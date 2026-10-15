РФ довела до НАТО и ЕС сигналы о последствиях попыток изоляции Калининградской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва довела сигналы до НАТО и ЕС о последствиях попыток изоляции Калининградской области, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Наша позиция хорошо известна, соответствующие сигналы доведены и до НАТО, и до ЕС, и они представляют, какие последствия могут быть связаны с любыми попытками изоляции Калининградской области, нарушения ее жизнеобеспечения", - сказал он журналистам в четверг, комментируя информацию о том, что Эстония рассматривает возможность закончить эксплуатацию резервного газопровода, который ведет в Калининградскую область.