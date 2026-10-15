Дума ратифицировала соглашение о строительстве 2-го ж/д пути на погранпереходе Забайкальск-Маньчжурия

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг ратифицировала соглашение между правительствами РФ и КНР о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия.

"Соглашение позволит еще более эффективно развивать наши отношения. Речь идет о совместной реализации проекта строительства железной дороги. Будет более эффективно работать погранпереход. Эта тема, она, конечно, крайне важна для того, чтобы развивалась наша экономика за счет притока инвестиций и, конечно, за счет того, что мы будем экспортировать нашу продукцию в Китайскую Народную Республику. Здесь обоюдная выгода совершенно очевидна", - прокомментировал соглашение председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что всеобъемлющее партнерство между РФ и КНР развивается достаточно эффективно: товарооборот за девять месяцев составил почти $215 млрд, в связи с чем вопросы взаимного сотрудничества, взаимовыгодной торговли с партнерами из Китая являются очень важными факторами развития экономики как для России, так и для Китая.

Соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. От российской стороны его подписали министр транспорта Андрей Никитин и глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев. Подписание состоялось в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, который он совершал по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

"Документ подтверждает наше общее стремление увеличить пропускную способность данного коридора. Его реализация позволит к 2030 г. увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 млн тонн, обеспечив обмен почти 50 парами поездов в сутки", - прокомментировал тогда подписанный документ Никитин, слова которого привела пресс-служба министерства.

Реализация положений, предусмотренных соглашением, позволит создать условия для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск (Российская Федерация) и Маньчжурия (Китайская Народная Республика).

Соглашение "не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет негативным образом на достижение целей государственных программ Российской Федерации", говорится в пояснительной записке.