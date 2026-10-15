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Житель Иванова приговорен к 18 годам по делу о госизмене

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ивановский областной суд вынес приговор 41-летнему жителю Иванова по делу о госизмене, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части срока - в колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в 0,5 млн рублей и ограничение свободы на один год.

Суд установил, что обвиняемый, негативно настроенный к проведению СВО, вступил в переписку в мессенджере с представителем украинских спецслужб и предложил помощь в разведывательной деятельности в Ивановской области.

В апреле 2024 года по заданию украинских спецслужб он получил географические координаты одного из объектов Минобороны в регионе и передал их противнику для последующего использования против Вооруженных сил России.

Ранее обвиняемый уже был осужден Вторым Западным окружным военным судом на 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей за склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, участвующей в боевых действиях на стороне противника. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 18 лет лишения свободы.

Ивановская область Ивановский областной суд Иваново
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