В МИД РФ сказали, что россиян на борту задержанного ВМС Франции танкера DF Peak нет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - На борту танкера DF Peak, задержанного 13 октября французскими военными в открытом море, по данным на сегодняшний день, нет российских граждан, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"По состоянию на сегодняшний момент граждан нет, но это нисколько не отменяет наше отношение к подобного рода пиратским действиям на морских коммуникациях", - сказал он журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам замминистра, действия французских ВМС в этом случае выходят "далеко за рамки международного права, в частности, Конвенции 1982 года (Конвенция ООН по морскому праву 1982 года - ИФ)". "Грубое нарушение, и это абсолютно неприемлемо", - сказал Грушко.

13 октября президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х сообщил о том, что французские военные захватили нефтяной танкер в 450 морских милях от острова Реюньон в Индийском океане. По его словам, DF Peak подозревается в плавании под фальшивым флагом и участии в незаконной перевозке топлива. Сообщение было сопровождено фотографией высадки с вертолета французских военных на палубу танкера.

Затем в российском посольстве во Франции сообщили, что РФ выясняет, есть ли среди членов экипажа её граждане.