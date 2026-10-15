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В Кремле ждут положительных последствий для мирового рынка от экспорта российского дизеля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Экспорт дизеля из России позитивно повлияет на мировые нефтяные рынки, хотя и не сможет их полностью стабилизировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас высвобождаются достаточно большие количества дизеля. Этот дизель начал поступать на мировые рынки, и это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков, хотя и не сможет полностью их стабилизировать", - сказал он.

Он напомнил, что "сейчас энергетические рынки, нефтяные рынки глобально находятся в очень напряженном состоянии".

"На это негативное состояние энергетических рынков влияет много факторов, в том числе и, конечно же, невозможность России выводить на экспортные рынки значительные объемы своей нефти и нефтепродуктов", - добавил он.

В то же время Песков обратил внимание на "деструктивную позицию европейских стран".

"Они не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике: и лично президента Трампа, и подобное решение американской администрации. Но Европа традиционно за последний период проявляет себя как партия войны", - сказал он.

На вопрос журналистов, какие именно страны имел в виду вице-премьер Александр Новак, говоря, что они заинтересованы в закупках российского дизтоплива, помимо США, Песков ответил: "Вряд ли стоит говорить об этом публично, тоже по понятным причинам".

Дмитрий Песков Европа США Александр Новак
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