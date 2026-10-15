Глава МИД РФ полагает, что украинский конфликт будет решаться на поле боя

При этом Москва готова к "нормальным, вменяемым, честным переговорам" по Украине, подчеркнул Лавров

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия готова к честным переговорам по Украине, но после анкориджских договоренностей с США, которые так и не были реализованы, происходит постоянный откат на позиции, только отдаляющие переговорное решение; значит, все будет решаться на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"После Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые нас только отдаляют от устойчивого мира, по крайней мере, отдаляют от достижения переговорного решения. Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил. При всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам", - сказал Лавров журналистам в четверг.