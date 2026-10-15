Москва не видит идей по продвижению к долгосрочному миру в утечках плана Европы по Украине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В утечках предполагаемого плана Европы для урегулирования ситуации на Украине нет идей о том, как продвигаться к долгосрочному миру, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Если опираться на то, что утекло в прессу, там четыре пункта, последний из которых гласит: немедленное прекращение огня по линии соприкосновения. Никаких идей, по крайней мере вот в тех утечках, которые я видел, никаких идей о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не к перемирию, которое будет нарушено - мы в этом не сомневаемся - Украиной и ее европейскими хозяевами, об этом там ни слова не сказано", - сказал он.

По словам министра, в Москве "читают" информацию, связанную с предполагаемым новым планом.

"Но никаких официальных предложений мы не получали", - добавил министр.