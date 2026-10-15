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"Газпром" отчитался о готовности к работе в осенне-зимний период 2026/27 годов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Неделей ранее компания заявила, что завершила формирование целевого объема запасов активного газа в российских подземных хранилищах к предстоящей зиме. К началу сезона отбора 2026 года целевой оперативный резерв газа запланирован на уровне 73,296 млрд куб. м (73,17 млрд куб. м было на начало предыдущего сезона), что является новым рекордом для отечественной газовой отрасли. С учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составит 74,543 млрд куб. м.

Потенциальная максимальная суточная производительность российских хранилищ на начало периода отбора сохранена на достигнутом ранее рекордном уровне - 858,8 млн куб. м.

"Значительный запас газа и высокая технологичность хранилищ позволяют "Газпрому" оперативно наращивать поставки газа при резких колебаниях спроса. Это гарантия надежного выполнения обязательств компании перед потребителями", - подчеркивают российские газовики.

"Ежегодная масштабная подготовка производственного комплекса к пиковым нагрузкам позволяет "Газпрому" даже в самые суровые холода в полном объеме обеспечивать газом население, коммунальный сектор и промышленность России", - пишет "Газпром".

К 1 октября 2026 года выполнены все комплексы планово-профилактических и ремонтных работ на газопроводах Единой системы газоснабжения России и "Силе Сибири". Кроме того, закончены ремонты на более 900 объектах добычи, транспортировки, хранения и переработки газа, включая скважины, установки подготовки газа, газоперекачивающие агрегаты и газораспределительные станции. Газораспределительные компании группы Газпром, обслуживающие более 900 тыс. км газовых сетей, выполнили диагностику и ремонты распределительных газопроводов и пунктов редуцирования газа, обеспечили готовность аварийных бригад.

Газпром
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