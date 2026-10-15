Лавров заявил, что прекращения огня не будет из-за неприемлемых условий Зеленского для выборов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обставил проведение выборов на Украине условиями, которые заведомо неприемлемы, никакого прекращения огня не будет.

"Господин Зеленский уже четко дал понять, что выборы его не интересуют, потому что он обставил это такими условиями, которые заведомо неприемлемы. Никакого прекращения огня для того, чтобы его опять привели в чувство и накачали оружием, не будет", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции в Баку.

Так он ответил на вопрос, готова ли Россия пойти на уступки на возможных мирных переговорах, если на Украине состоятся президентские выборы.