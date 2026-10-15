Военные РФ взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области, заявили в Минобороны России в четверг.

"В кольце окружения в результате активных действий наших подразделений установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля", - сказано в сообщении.

Группировка также ведет бои по взятию под контроль населенных пунктов Николаевка и Варваровка, заявили в Минобороны РФ.

"Нанесены огневые удары по опорным пунктам тяжелой механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Федоровка и Малый Бурлук Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что в ходе боев за Нефедовку и Черное штурмовые подразделения корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных беспилотников выявляли маршруты движения техники ВСУ, поражая транспорт подвоза, тем самым лишая их доставки боеприпасов и продовольствия на позиции.

"Закрепившись в селах, военнослужащие группировки войск "Север" приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что группировка "Север", наступая на нескольких направлениях, продолжает расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.