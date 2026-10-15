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В I чтении одобрен механизм изъятия неиспользуемых сельхозземель, находящихся в залоге

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1150237-8, который позволит изымать у собственников неиспользуемые земельные участки сельхозназначения, находящиеся в ипотеке, с одновременным прекращением залога.

Законопроект в Госдуму в феврале внесли Мособлдума и главы аграрных комитетов Госдумы и Совета Федерации Владимир Кашин и Александр Двойных.

Действующее законодательство позволяет изымать сельхозземли по решению суда и продавать их с публичных торгов, если участок не используется по назначению или используется с нарушениями. При этом закон не регулирует ситуацию, когда такой участок находится в залоге. То есть изъятый участок может быть продан с торгов, но обременение в виде залога с него не снимается.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, региональные власти при обращении в суд с требованием об изъятии заложенного участка и его продаже с торгов будут одновременно требовать прекращения ипотеки. Средства от продажи участка с торгов или от его приобретения в государственную или муниципальную собственность за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов будут выплачиваться залогодержателю. Разница сверх размера неисполненного обязательства, обеспеченного ипотекой, будет выплачиваться бывшему собственнику.

Запись об ипотеке изъятого участка будет погашаться без заявления, на основании вступившего в силу решения суда, одновременно с регистрацией права собственности нового владельца. Обращение взыскания на заложенный участок, в отношении которого есть вступившее в силу решение суда об изъятии, не допускается ни в судебном, ни во внесудебном порядке.

Правительство в официальном отзыве поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В отзыве предлагается предусмотреть право залогодержателя требовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства при изъятии участка, как это установлено законом об ипотеке для других случаев принудительного изъятия заложенного имущества. Кроме того, правительство указывает, что законопроект не регулирует ситуацию, когда процедура обращения взыскания на участок была начата до вступления в силу решения суда о его изъятии, что может привести к взаимоисключающим судебным решениям.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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