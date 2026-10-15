Поиск

В России выросло число специалистов области психиатрии и наркологии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В России по сравнению с 2025 годом увеличилось количество специалистов в области психиатрии и наркологии, особенно в амбулаторном звене, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы видим, что впервые с 2025 года произошло увеличение специалистов, работающих в области психиатрии, наркологии и, особенно, в амбулаторном звене. Плюс в рамках нашего нормативно-правового регулирования мы активно вовлекаем сегодня медицинских психологов, поэтому ситуация меняется в лучшую сторону", - сказал Мурашко в четверг, выступая на конференции "Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований".

По словам министра, "при всей значимости лекарственной терапии для решения поставленных задач необходима разработка широкого спектра диагностических и реабилитационных программ". Это, по его словам, позволит ускорить и объективизировать данные.

"Сегодня зарегистрированное медицинское изделие в области психиатрии "Стресс-скан" также должно встать на работу наших медицинских учреждений", - сказал министр.

Для раннего выявления снижения когнитивных функций у граждан, напомнил Мурашко, было создано специализированное программное обеспечение NeuroExpress, которая позволяет за 10-12 минут провести скрининг и "оценить память, внимание, речь, счет, зрительный гнозис и мышление".

Министр обратил внимание, что наращиваются объемы оказываемой офтальмологической помощи.

"Объемы, которые мы в последние годы наращиваем в вопросах офтальмологической помощи: только за последние 5 лет Федоровский центр, имеющий 11 филиалов, увеличил объемы пролеченных пациентов в рамках программы государственных гарантий в 2 раза. Поэтому вопросы медицины старшего возраста являются для нас приоритетными", - отметил он.

Помимо этого, Мурашко заявил о потенциале применения в медицине искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект в области психиатрии и наркологии, на мой взгляд, также имеет значительный потенциал для внедрения и, в том числе, определенных методов лечения. Поэтому исключать его в научных разработках из внимания категорически, думаю, что неправильно", - заключил глава Минздрава.

Михаил Мурашко Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Арестован бывший начальник управления лесного хозяйства Минобороны

Журналист Невзоров внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

 Журналист Невзоров внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Парламент Дагестана избрал главой региона Федора Щукина

 Парламент Дагестана избрал главой региона Федора Щукина

В РФ из ОАЭ экстрадирован экс-глава нефтекомпании, обвиняемый в неуплате налогов

Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход РФ имущества президента FIDE Турлова

 Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход РФ имущества президента FIDE Турлова

Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

 Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

 Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

Советник президента РФ заявила, что об усложнении ЕГЭ не может идти речи

Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

 Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

В регионах Поволжья отменили ракетную опасность
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12323 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов