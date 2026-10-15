В России выросло число специалистов области психиатрии и наркологии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В России по сравнению с 2025 годом увеличилось количество специалистов в области психиатрии и наркологии, особенно в амбулаторном звене, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы видим, что впервые с 2025 года произошло увеличение специалистов, работающих в области психиатрии, наркологии и, особенно, в амбулаторном звене. Плюс в рамках нашего нормативно-правового регулирования мы активно вовлекаем сегодня медицинских психологов, поэтому ситуация меняется в лучшую сторону", - сказал Мурашко в четверг, выступая на конференции "Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований".

По словам министра, "при всей значимости лекарственной терапии для решения поставленных задач необходима разработка широкого спектра диагностических и реабилитационных программ". Это, по его словам, позволит ускорить и объективизировать данные.

"Сегодня зарегистрированное медицинское изделие в области психиатрии "Стресс-скан" также должно встать на работу наших медицинских учреждений", - сказал министр.

Для раннего выявления снижения когнитивных функций у граждан, напомнил Мурашко, было создано специализированное программное обеспечение NeuroExpress, которая позволяет за 10-12 минут провести скрининг и "оценить память, внимание, речь, счет, зрительный гнозис и мышление".

Министр обратил внимание, что наращиваются объемы оказываемой офтальмологической помощи.

"Объемы, которые мы в последние годы наращиваем в вопросах офтальмологической помощи: только за последние 5 лет Федоровский центр, имеющий 11 филиалов, увеличил объемы пролеченных пациентов в рамках программы государственных гарантий в 2 раза. Поэтому вопросы медицины старшего возраста являются для нас приоритетными", - отметил он.

Помимо этого, Мурашко заявил о потенциале применения в медицине искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект в области психиатрии и наркологии, на мой взгляд, также имеет значительный потенциал для внедрения и, в том числе, определенных методов лечения. Поэтому исключать его в научных разработках из внимания категорически, думаю, что неправильно", - заключил глава Минздрава.