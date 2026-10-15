В РФ из ОАЭ экстрадирован экс-глава нефтекомпании, обвиняемый в неуплате налогов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Россию из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован бывший глава одной из нефтяных компаний, разыскиваемый российскими правоохранительными органами за неуплату налогов.

"Общая сумма неуплаченных налогов превысила 274 миллиона рублей. В 2019 году по данному факту было возбуждено уголовное дело, злоумышленник был объявлен в розыск", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД не уточнили фамилию экстрадированного. Однако источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что речь идет о Марате Саттарове - бывшем руководителе ООО "Управленческая компания Калмнефть"(с 2014 года ООО "Тезарус").

По данным следствия, для получения необоснованной налоговой выгоды он занижал объемы фактически добытых полезных ископаемых.

Кроме того, "занимая должность руководителя крупной нефтяной компании, вместе с сообщниками незаконно передал аффилированным организациям и лицам права на добычу нефти и газа, а также движимое и недвижимое имущество своего предприятия". Это, считают следователи, привело к банкротству и причинению бюджету РФ и другим кредиторам ущерба в размере более 18,5 млн рублей.

Саттарову предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов (ст. 196 и 199 УК РФ).