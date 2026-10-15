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Фигурант дела об убийстве в 2005 году архангельского депутата получил 11 лет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Архангельске Октябрьский районный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима Олега Белокопытова по делу об убийстве в 2005 году депутата областного парламента Юрия Медуницына и покушении на коммерсанта, сообщает пресс-служба суда.

Следствие и суд установили, что подсудимый входил в организованную группу, которая совершала убийства за вознаграждение. В июне 2005 года Белокопытов доставил непосредственного исполнителя убийства депутата из Новодвинска в Архангельск. Его соучастник выстрелил в Медуницына не менее шести раз. Затем Белокопытов забрал стрелявшего в условленном месте и отвез обратно в Новодвинск. За это Белокопытов получил 10 тысяч рублей.

В марте 2025 года Белокопытов также водителя при покушении на коммерсанта в Архангельске. Тогда потерпевшему удалось скрыться и обратиться за помощью.

В 2023 году Белокопытова объявили в розыск, он был заочно арестован. По информации прокуратуры Архангельской области и НАО, он скрывался за границей. Задержан он был в июне 2026 года.

Суд признал фигуранта виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц по найму (по ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК).

Белокопытов признал вину и раскаялся. Защита просила прекратить уголовное преследование в связи с истечением сроков давности, но суд с учетом характера и обстоятельств преступлений не нашел оснований для удовлетворения ходатайства и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В СК напомнили, что непосредственный исполнитель убийства депутата ранее был приговорен к 24 годам заключения.

Архангельск Архангельская область Юрий Медуницын Олег Белокопытов Новодвинск Октябрьский районный суд
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