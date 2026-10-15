Арестован бывший начальник управления лесного хозяйства Минобороны

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бывший начальник управления лесного хозяйства Минобороны РФ арестован по обвинению в получении от коммерсантов 18 млн рублей за согласование лесовосстановительных работ на землях министерства, сообщили в СКР.

"Военными следственными органами СК России предъявлено обвинение бывшему начальнику ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" Минобороны России Сергею Закаморному в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022-2025 годах "Закаморный получил от представителей коммерческой организации взятку в размере 18 млн рублей за содействие в согласовании лесовосстановительных работ на землях Минобороны", а также за общее покровительство при исполнении контракта.

Суд арестовал Закаморного по ходатайству военного следователя.