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На лекарственное обеспечение россиян в 2027 году дополнительно направят 6 млрд рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бюджетные расходы на обеспечение граждан России лекарствами увеличены, в 2027 году на это дополнительно направят 6 млрд рублей, сообщил в Госдуме глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Увеличены расходы на лекарственное обеспечение граждан за счет межбюджетных трансфертов. На эти цели будут дополнительно направлены 6 млрд рублей в 2027 году", - сказал он.

По его словам, "весь бюджет лекарственного обеспечения и те программы, которые были, все сохраняются". На эти цели в адрес регионов России запланировано 113 млрд рублей в 2027 году.

Объем расходов на централизованную закупку лекарств составит 285 млрд рублей, "это пятая часть всех расходов государственной программы", добавил министр.

Ранее Мурашко сообщил, что закупка лекарственных препаратов за счет бюджета позволит в 2027 году обеспечить ими большее количество пациентов, в том числе бесплатные лекарства получат еще 30 тысяч больных ВИЧ.

Минздрав Михаил Мурашко ВИЧ Госдума
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