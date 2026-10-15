Минэкономразвития подготовило законопроект об использовании механизма ДДУ при строительстве отелей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ подготовило закон, который позволит использовать средства физлиц при строительстве отелей, он обсуждается с отраслью, подготовлено также снятие ограничений на использование договоров долевого участия (ДДУ) в ОЭЗ туристического типа, сообщил в четверг глава министерства Максим Решетников на форуме-съезде общественной организации "Деловая Россия".

"У нас такой проект закона сейчас подготовлен, мы его активно с отраслью обсуждаем, но, конечно, если будет ваше поручение, а мне кажется, ситуация назрела, мы достаточно быстро сможем его досогласовать. (...) Будем всю механику для защиты средств населения использовать уже отработанную в рамках как раз этого законодательства", - сказал он.

Решетников добавил, что ограничения на использование ДДУ в ОЭЗ туристического типа также будут сняты.

"Мы это ограничение тоже сейчас снимаем, там уже готовим поправки ко второму чтению, в правительство правки соответствующие внесли. Я думаю, что мы в ближайший месяц-полтора эту ситуацию урегулируем, но там тоже будем обременять все эти гостиницы договорами управления с профессиональными сетями, с тем чтобы гостиница была реальной гостиницей", - сказал он.

По словам министра, для создания необходимого количества гостиничных номеров в условиях высокой ставки действительно необходимо привлекать средства населения.

"И в то же время нам очень важно предотвратить ситуацию, когда бы на землях гостиниц и рекреации строились объекты под названием апартаменты, которые бы потом использовались по факту как квази-жилье. У нас, к сожалению, такие случаи тоже есть. В этой связи мы предлагаем действительно сейчас новый механизм сделать, когда бы такого рода объекты были обременены законодательно договором управления с профессиональной управляющей компанией, и были четкие, понятные ограничения для собственника, что он не может там проживать все время в году, что там, например, 11 месяцев в году этот номер должен работать именно как гостиничный номер", - сказал Решетников.

По его словам, у этого объекта должна быть единая зона ресепшн, должен быть ресторан, то есть это должна быть гостиница по факту, а не по документам.

Президент РФ Владимир Путин поддержал такой подход и предложил в качестве одного из вариантов регулирования ограничить количество апартаментов, предназначенных для продажи в подобных объектах.

"Конечно, нужен договор на управление с тем, чтобы, как вы сказали, гостиница была именно гостиницей. По поводу того, что тот, кто вложил деньги в условно апарт-отель, он обязан сдавать его или предоставить для сдачи в качестве гостиничного номера, - это вариант. Но есть и другой вариант. Как я представляю себе, можно ограничить количество таких апартаментов на продажу. Ну, условно, 5-10-15%, а всё остальное - это только гостиница. Можно и так, и так делать", - подчеркнул он.

По словам президента, второй вариант активно применяется в некоторых курортных районах во многих странах. Он предложил чиновникам посоветоваться по этому поводу с бизнесом и не "затягивать решение вопроса".

С предложением активнее использовать средства частных инвесторов для строительства гостиниц на курортах в ситуации ограниченного инвестиционного бюджета, высоких ставок и исчерпания льготного кредитования на форуме выступил председатель совета директоров ГК "Мантера", председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства "Деловой России" Роман Баталов. По его словам, внутри особых экономических зон туристского типа механизм реализации гостиничных номеров частным инвесторам фактически заблокирован законодательством.