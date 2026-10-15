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Минэкономразвития подготовило законопроект об использовании механизма ДДУ при строительстве отелей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ подготовило закон, который позволит использовать средства физлиц при строительстве отелей, он обсуждается с отраслью, подготовлено также снятие ограничений на использование договоров долевого участия (ДДУ) в ОЭЗ туристического типа, сообщил в четверг глава министерства Максим Решетников на форуме-съезде общественной организации "Деловая Россия".

"У нас такой проект закона сейчас подготовлен, мы его активно с отраслью обсуждаем, но, конечно, если будет ваше поручение, а мне кажется, ситуация назрела, мы достаточно быстро сможем его досогласовать. (...) Будем всю механику для защиты средств населения использовать уже отработанную в рамках как раз этого законодательства", - сказал он.

Решетников добавил, что ограничения на использование ДДУ в ОЭЗ туристического типа также будут сняты.

"Мы это ограничение тоже сейчас снимаем, там уже готовим поправки ко второму чтению, в правительство правки соответствующие внесли. Я думаю, что мы в ближайший месяц-полтора эту ситуацию урегулируем, но там тоже будем обременять все эти гостиницы договорами управления с профессиональными сетями, с тем чтобы гостиница была реальной гостиницей", - сказал он.

По словам министра, для создания необходимого количества гостиничных номеров в условиях высокой ставки действительно необходимо привлекать средства населения.

"И в то же время нам очень важно предотвратить ситуацию, когда бы на землях гостиниц и рекреации строились объекты под названием апартаменты, которые бы потом использовались по факту как квази-жилье. У нас, к сожалению, такие случаи тоже есть. В этой связи мы предлагаем действительно сейчас новый механизм сделать, когда бы такого рода объекты были обременены законодательно договором управления с профессиональной управляющей компанией, и были четкие, понятные ограничения для собственника, что он не может там проживать все время в году, что там, например, 11 месяцев в году этот номер должен работать именно как гостиничный номер", - сказал Решетников.

По его словам, у этого объекта должна быть единая зона ресепшн, должен быть ресторан, то есть это должна быть гостиница по факту, а не по документам.

Президент РФ Владимир Путин поддержал такой подход и предложил в качестве одного из вариантов регулирования ограничить количество апартаментов, предназначенных для продажи в подобных объектах.

"Конечно, нужен договор на управление с тем, чтобы, как вы сказали, гостиница была именно гостиницей. По поводу того, что тот, кто вложил деньги в условно апарт-отель, он обязан сдавать его или предоставить для сдачи в качестве гостиничного номера, - это вариант. Но есть и другой вариант. Как я представляю себе, можно ограничить количество таких апартаментов на продажу. Ну, условно, 5-10-15%, а всё остальное - это только гостиница. Можно и так, и так делать", - подчеркнул он.

По словам президента, второй вариант активно применяется в некоторых курортных районах во многих странах. Он предложил чиновникам посоветоваться по этому поводу с бизнесом и не "затягивать решение вопроса".

С предложением активнее использовать средства частных инвесторов для строительства гостиниц на курортах в ситуации ограниченного инвестиционного бюджета, высоких ставок и исчерпания льготного кредитования на форуме выступил председатель совета директоров ГК "Мантера", председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства "Деловой России" Роман Баталов. По его словам, внутри особых экономических зон туристского типа механизм реализации гостиничных номеров частным инвесторам фактически заблокирован законодательством.

Владимир Путин Максим Решетников Деловая Россия Минэкономразвития РФ
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