Путин призвал бережно отнестись к вопросу строительства моста в центре Петербурга

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил внимательно отнестись к проекту строительства нового моста в центре Санкт-Петербурга, а вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину отдельно доложить о том, как проект окажет влияние на внешний облик города.

"Есть большой проект строительства нового моста в центре города (Санкт-Петербурга - ИФ). Я вас просил бы все-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова, потому что весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие. Надо очень внимательно и бережно к этому отнестись", - сказал Путин, выступая на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Хуснуллин отметил, что все материалы подготовлены, а на следующей неделе запланирован выезд в Санкт-Петербург. "Мы на месте еще раз всё посмотрим и вам всё доложим. Действительно очень важный вопрос, и жителей очень серьёзно волнует это, как будет мост проходить, где, какие условия", - сказал вице-премьер.