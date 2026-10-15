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Россельхознадзор попросил Армению приостановить ветсертификацию продукции производителя кормов на поставки в РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор обратился в инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с просьбой с 15 октября приостановить ветсертификацию продукции компании "Модус гранум" в адрес российских получателей, говорится в уведомлении службы.

Приостановка будет действовать до проведения инспекции компании специалистами Россельхознадзора.

Продукция, отгруженная до 15 октября, будет приниматься в обычном режиме.

Причина ограничений не указывается.

Между тем компания "Модус гранум", выпускающая корма для рыбы, крупного рогатого скота, птицы и кроликов, не первый раз попадает в поле зрения Россельхознадзора. Аналогичное решение в ее отношении принималось в октябре 2022 года, когда в пробах кормов для рыбы было зарегистрировано превышение содержания ГМО и незарегистрированные линии ГМО.

Россельхознадзор Армения
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