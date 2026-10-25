Что произошло за день: воскресенье, 25 октября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв ракетного удара по предприятию в Орле выросло до четырех. Разбор завалов продолжается, один человек остается в розыске. Кроме того, один из пострадавших при ночной массированной атаке на Белгород скончался в больнице. Число жертв выросло до двух.

- В воскресенье украинский БПЛА ударил по товарному составу в Брянской области. Погиб машинист локомотива.

- ВСУ атаковали промышленную зону Ельца в Липецкой области. В результате была ранена фельдшер медицинского пункта.

- Владимира Путина удивили первые попытки европейцев обвинить США в начавшихся в их странах протестах. А уже дальше, констатировал российский лидер, Европа перешла "к своим традиционным обвинениям в адрес РФ".

- Россия создает благоприятные условия для оставшихся в стране иностранных компаний, заявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что многие из них не хотели прекращать работу и "чуть не плакали", когда уходили под давлением западноевропейских правительств.

- Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году пройдет в Москве. Россия примет чемпионат мира по олимпийскому виду спорта впервые с 2022 года.

- Сгоревший исторический чайный домик Гитлера планируется восстановить. По подозрению в причастности к пожару задержан 33-летний гражданин Германии с признаками психического расстройства. Полиция также изучит и политические мотивы поджога.