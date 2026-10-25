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Что произошло за день: воскресенье, 25 октября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв ракетного удара по предприятию в Орле выросло до четырех. Разбор завалов продолжается, один человек остается в розыске. Кроме того, один из пострадавших при ночной массированной атаке на Белгород скончался в больнице. Число жертв выросло до двух.

- В воскресенье украинский БПЛА ударил по товарному составу в Брянской области. Погиб машинист локомотива.

- ВСУ атаковали промышленную зону Ельца в Липецкой области. В результате была ранена фельдшер медицинского пункта.

- Владимира Путина удивили первые попытки европейцев обвинить США в начавшихся в их странах протестах. А уже дальше, констатировал российский лидер, Европа перешла "к своим традиционным обвинениям в адрес РФ".

- Россия создает благоприятные условия для оставшихся в стране иностранных компаний, заявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что многие из них не хотели прекращать работу и "чуть не плакали", когда уходили под давлением западноевропейских правительств.

- Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году пройдет в Москве. Россия примет чемпионат мира по олимпийскому виду спорта впервые с 2022 года.

- Сгоревший исторический чайный домик Гитлера планируется восстановить. По подозрению в причастности к пожару задержан 33-летний гражданин Германии с признаками психического расстройства. Полиция также изучит и политические мотивы поджога.

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Новости

Что произошло за день: воскресенье, 25 октября

Машинист погиб после удара украинского дрона по товарному составу в Брянской области

Спасатели завершили отвод воды с пострадавших от подтопления улиц поселка в Ялте

 Спасатели завершили отвод воды с пострадавших от подтопления улиц поселка в Ялте

Пожар в промзоне тушат в Ельце после удара ВСУ

Один человек погиб при ракетном ударе ВСУ по промзоне в Ельце

Муниципальный депутат погиб в Херсонской области, наступив на мину

Число жертв ракетного удара по предприятию в Орле выросло до четырех

Фельдшер медицинского пункта ранена в результате атаки ВСУ на промзону Ельца

Промышленная зона Ельца атакована ВСУ

Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали

 Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали
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